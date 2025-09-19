Alla presenza numero 350 in Serie A, la seconda col Cagliari, Andrea Belotti firma una doppietta decisiva: grande vittoria dei rossoblù in rimonta per 1-2 a Lecce, che vale il terzo posto in classifica almeno per una notte.

Inizio da incubo per la squadra di Pisacane: alla prima occasione il Lecce è già avanti. Ramadani serve sulla sinistra l'ex Sottil, che salta secco Esposito e dal fondo crossa al centro per il liberissimo Tiago Gabriel, difensore centrale salito in avanti e pronto a colpire di testa nell'area piccola per l'1-0 al 5'. Non arriva subito la reazione del Cagliari, che anzi rischia di nuovo al 16' quando Sala crossa da destra e l'altro centrale Gaspar di testa manda a lato alla destra di Caprile. Ma al 18' è Esposito ad andare a un passo dall'1-1: su cross di Prati aggancia sulla sinistra, salta un avversario e conclude forte sul palo, con il successivo tiro di Prati deviato da Belotti sul fondo.

Passa un minuto ed è ancora Cagliari, Esposito mette in movimento Adopo sulla destra e Falcone gli dice di no sul primo palo. Ancora lo scatenato Esposito al 22' ruba palla in area a Ramadani, serve il vicino Belotti ma è provvidenziale Coulibaly ad anticiparlo. Dall'angolo di Prati cross al centro e di testa Deiola chiama Falcone al miracolo, la palla sarebbe finita all'angolino basso. Si fa rivedere il Lecce, dopo aver sofferto per dieci minuti di fila, al 29' con un tiro di Coulibaly dal limite respinto da Caprile.

Di nuovo il Cagliari al 32', Palestra salta Gallo e calcia col sinistro con Falcone che si oppone. Sull'azione seguente il gol: Folorunsho prende campo centrale e avanza, gran filtrante a destra per Palestra che lascia sul posto Gallo e mette in mezzo per il facile tocco di Belotti, 1-1 e primo gol in rossoblù dell'attaccante. È scatenato Palestra, che al 41' fa tunnel a Gallo e crossa al centro dove una deviazione fa arrivare il pallone a Folorunsho, per un tiro a botta sicura murato in corner da Pierotti. Ancora un eccezionale Palestra al 44' mette a sedere Gallo, cross per Esposito bloccato da Coulibaly. Dall'angolo palla respinta, ancora Esposito e gran destro sul palo: il suo secondo di serata.

Ripresa con Ndaba per il frastornato Gallo e Kaba per Sala nel Lecce. Al 49' Deiola innesca Belotti sulla destra, dribbling e sinistro alto. Rischia tantissimo Luperto al 55', quando svirgola un cross di Kaba con sponda di Pierotti e quasi fa autogol: Caprile smanaccia sulla linea. All'ora di gioco primi cambi di Pisacane, con Esposito e Prati che lasciano il posto a Gaetano e Felici. Di Francesco risponde un minuto dopo con Tete Morente per Sottil.

Pericolo per il Cagliari al 67': Folorunsho si fa rubare palla da Pierotti, fuga a destra e cross dal fondo sul secondo palo per il solissimo Tete Morente ma il colpo di testa del nuovo entrato termina sull'esterno della rete. Episodio determinante al 69': Felici da sinistra serve a centro area Belotti, controllo e quando sta per tirare subisce fallo da Tiago Gabriel con l'arbitro che dà rigore. Dopo il check (i giocatori del Lecce dicevano che l'intervento fosse sul pallone, non era così) Mina consegna al Gallo il pallone: battuta alla sua sinistra, Falcone intuisce ma non basta e il Cagliari è avanti al 71'.

Dopo l'1-2 Pisacane toglie proprio Belotti per Kılıçsoy e Adopo per Zappa, mentre nel Lecce entra Camarda al posto di Ramadani. Il Cagliari fa passare i minuti, senza che ci siano altre occasioni, e all'87' sostituisce Deiola (coi crampi) con Mazzitelli. Proprio al 90', prima dei quattro minuti di recupero, Felici con un destro rasoterra trova la parata a terra di Falcone.

