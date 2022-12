Il Cagliari torna con i piedi per terra e incassa la sconfitta per 2-1 in casa del Palermo. Ecco le pagelle dei rossoblù.

Radunovic 5.5

Incerto sul raddoppio, evita il tris a Di Mariano

Zappa 4.5

Impalpabile in entrambe le fasi

(dal 17' st Viola 5

Entra per guidare la rimonta, non si vede mai)

Altare 5

Torna titolare, ma regala solo insicurezza

(dal 30' st Carboni 5.5

Nel finale sfiora l'incredibile e immeritato 2-2)

Capradossi 5.5

Cerca di guidare il reparto

(dal 17' st Dossena 5.5

Fa le cose semplici senza sbagliare)

Obert 5

Torna a sinistra, non spinge e si fa anticipare sul 2-0

Nandez 4.5

Fa la differenza al contrario, regalando il rigore al Palermo

Makoumbou 4.5

Cammina per il campo

Kourfalidis 5

Tanta corsa, ma poco altro

(dal 30' st Pereiro 5

Solito cambio della disperazione, tocca il pallone per il 2-1 di Pavoletti)

Falco 4.5

Tanto fumo, esce dopo un'ora di nulla

(dal 17' st Luvumbo 5

Confusione e niente più)

Lapadula 4.5

Gira intorno all'area, ma non la vede mai

Pavoletti 5.5

Si batte e sbatte, sbaglia tanto, ma trova la quinta rete dell'inutile speranza

Liverani 4.5

Sul Cagliari più brutto c'è la sua firma. E adesso?

© Riproduzione riservata