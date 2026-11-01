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Nzola segna ancora, per la seconda partita consecutiva, e porta avanti il Cagliari che poi subisce il pari della Lazio (eurogol di Isaksen): all’Olimpico è 1-1 a fine primo tempo.

Pisacane torna al 4-3-2-1, c’è Adopo (alto a destra, con Fadera mezzala) assieme al rientrante Maldini a supporto di Nzola. Subito punizione per il Cagliari, la battuta di Fazzini è respinta da Noslin e il tiro al volo dal limite di Fadera finisce a lato. È l’unica occasione del primo quarto d’ora, dove per il resto i rossoblù gestiscono bene in difesa (solo una conclusione, di Isaksen, deviata da Obert addirittura in fallo laterale).

La prima parata del pomeriggio la compie Caprile al 19’, quando blocca a terra un destro dal limite di Frattesi innescato da Noslin. Un minuto dopo discesa di Isaksen, colpo di tacco di Taylor a far proseguire sulla sinistra per Zaccagni e tiro parato in due tempi dallo stesso Caprile. Ma al 21’ è il Cagliari a colpire: la discesa di Fadera sembra finita quando Belahyane lo contrasta, ma il gambiano è più furbo dell’avversario e riesce a toccare il pallone, servendolo al centro per Nzola che va in anticipo e batte Mandas. Secondo gol consecutivo per l’angolano, dopo quello alla Roma sempre nella stessa porta martedì.

Alla mezz’ora Fadera va a contrasto con Taylor e sente tirare la coscia destra, si mette a terra e chiede il cambio. Entra Kofler (32’), con Deiola che scala a centrocampo con Romano mezzala destra e non più play. E al 36’ la Lazio pareggia: Noslin chiude un uno-due con Taylor e serve al limite Isaksen, splendido sinistro a giro imparabile per Caprile nell’angolino opposto. Gol bellissimo quello del danese e 1-1. Ma il Cagliari non resta a guardare e subito dopo Fazzini sfiora l’1-2 con un destro da dentro l’area che sfiora l’esterno della rete. Chiede il rigore Frattesi al 43’, quando cade a terra dopo un contrasto molto leggero con Fazzini, l’arbitro Colombo giustamente fa proseguire. Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

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