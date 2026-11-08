Sconfitta in fotocopia per le due squadre sarde del girone A della serie C femminile.Davanti al pubblico amico la Women Torres si è fatta superare 5-2 dalla Pro Sesto e resta quindi penultima.

E dire che la squadra sassarese si era portata avanti 2-0 dopo 9 minuti grazie alla doppietta di Giaquinto. La Pro Sesto reagisce e prima accorcia con Marino al 18' poi al 22' pareggia con Antoniazzi. Prima del riposo le rossoblù potrebbero tornare in vantaggio, ma la traversa dice no a Giaquinto. Sempre il legno superiore dice no al 3-2 della Women Torres su punizione di Deiana. In vantaggio si portano invece le ospiti al 74' ancora con Antoniazzi che poi segna la tripletta personale all'84'. Nel recupero la quinta rete: conclusione di Esposito che sbatte sul palo, rimbalza su Bartolocci a un metro dalla linea di porta ed entra.

Stesso punteggio subìto dall'Atletico Uri sul campo dell'Alcione Milano. Di Baltazar Nolasco e Tola i due gol della formazione sarda.

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