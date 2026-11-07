Un messaggio, anzi una serie di messaggi, per il commissario tecnico Roberto Mancini: Elia Caprile è da Nazionale. Lo ha ribadito anche oggi, con le grandi parate che hanno permesso al Cagliari di mantenere la porta inviolata e festeggiare il ritorno alla vittoria nell’1-0 sul Frosinone. Soprattutto il doppio intervento del 74’, quando ha prima mandato sulla traversa il tiro di Cichella e poi respinto la girata di Bîrligea. «Sono stato bravo, ero fermo. Un pizzico di fortuna serve sempre a chiunque», ammette.

Per il Cagliari non è stato facile contenere gli assalti del Frosinone, in particolare nel secondo tempo, ma anche grazie a Caprile i rossoblù hanno portato l’incontro a casa. «È una vittoria fondamentale, perché comunque venivamo da due partite a Roma dove si era giocato bene e perso per degli episodi anche sfortunati. Oggi abbiamo dimostrato che volevamo vincere, soffrendo ma tutti i costi: è andata bene così».

La vittoria del Cagliari assume un significato ulteriore perché arrivata con una lunghissima serie di indisponibili, otto più Trepy che è uscito al 28’. «Sapevamo comunque di essere un grande gruppo, è sempre stata la nostra forza anche l’anno scorso in momenti duri. Sappiamo che solo con l’aiuto di tutti possiamo arrivare alla salvezza», conclude Caprile.

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