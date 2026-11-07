Cagliari-Frosinone, le pagelle rossoblù: Caprile strepitoso, Adopo gol scacciacrisiI rossoblù tornano a vincere dopo quasi cinquanta giorni, con una prodezza del francese
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Soffre, trova ancora un super Caprile ma alla fine vince ed esce dal momento no: il Cagliari, in emergenza, batte 1-0 il Frosinone e nelle pagelle non possono che risaltare il portiere e il match winner Adopo.
Caprile 8
Manda un’infinità di messaggi a Mancini per la mancata convocazione.
Zé Pedro 6,5
Terzo di difesa, chiude i varchi.
Kofler 7
Debutto da titolare in Serie A con tante ottime giocate e un muro nel finale.
Rodríguez 7,5
Prima centrale, poi terzino per opporsi agli attaccanti avversari.
Adopo 7
Un gol che butta giù la porta e toglie il Cagliari dalla striscia negativa.
Romano 6
In alcune circostanze potrebbe fare meglio, ma se la gioca.
(dal 33' st Liteta 6)
Utile per il finale di sofferenza.
Deiola 6,5
Dà una mano dovunque c’è bisogno.
Grandu 7
Esordio da professionista, pure titolare: promosso.
(dal 33' st Ciervo 6)
In campo nel finale per Grandu ammonito.
Trepy 6
Sfortunatissimo, un problema muscolare lo ferma a metà primo tempo.
(dal 28' pt Sugamele 6,5)
Crea qualche occasione, lotta, si fa notare: propositivo.
Maldini 6
Un destro respinto e non moltissime giocate degne di nota.
(dal 20' st Fazzini 6,5)
Somma minuti nel momento di maggior pressione ospite.
Mendy 7
Finché ne ha regge, dà ad Adopo la palla della vittoria.
(dal 20' st Kevin Carlos 5)
Entra malissimo in campo e al 90’ spreca la palla del raddoppio.
Pisacane 6,5
In emergenza trova le risorse per uscire dalle sabbie mobili.