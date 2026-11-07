Soffre, trova ancora un super Caprile ma alla fine vince ed esce dal momento no: il Cagliari, in emergenza, batte 1-0 il Frosinone e nelle pagelle non possono che risaltare il portiere e il match winner Adopo.

Caprile 8

Manda un’infinità di messaggi a Mancini per la mancata convocazione.

Zé Pedro 6,5

Terzo di difesa, chiude i varchi.

Kofler 7

Debutto da titolare in Serie A con tante ottime giocate e un muro nel finale.

Rodríguez 7,5

Prima centrale, poi terzino per opporsi agli attaccanti avversari.

Adopo 7

Un gol che butta giù la porta e toglie il Cagliari dalla striscia negativa.

Romano 6

In alcune circostanze potrebbe fare meglio, ma se la gioca.

(dal 33' st Liteta 6)

Utile per il finale di sofferenza.

Deiola 6,5

Dà una mano dovunque c’è bisogno.

Grandu 7

Esordio da professionista, pure titolare: promosso.

(dal 33' st Ciervo 6)

In campo nel finale per Grandu ammonito.

Trepy 6

Sfortunatissimo, un problema muscolare lo ferma a metà primo tempo.

(dal 28' pt Sugamele 6,5)

Crea qualche occasione, lotta, si fa notare: propositivo.

Maldini 6

Un destro respinto e non moltissime giocate degne di nota.

(dal 20' st Fazzini 6,5)

Somma minuti nel momento di maggior pressione ospite.

Mendy 7

Finché ne ha regge, dà ad Adopo la palla della vittoria.

(dal 20' st Kevin Carlos 5)

Entra malissimo in campo e al 90’ spreca la palla del raddoppio.

Pisacane 6,5

In emergenza trova le risorse per uscire dalle sabbie mobili.

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