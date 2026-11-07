È stato un sabato speciale per Michel Adopo. Nel prepartita la premiazione come miglior giocatore del mese di ottobre scelto dai tifosi del Cagliari, in campo il gol decisivo che ha steso il Frosinone e permesso di ritrovare la vittoria che mancava dal 19 settembre. E che gol: un destro potentissimo sotto la traversa, che non ha lasciato scampo all’ex Olbia Palmisani.

«Abbiamo fatto un grande lavoro difensivo, una grande prestazione di squadra», il commento di Adopo. «Venivamo da qualche partita difficile, abbiamo sofferto tanto e forse non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Siamo contenti così».

Per Adopo si tratta del primo centro stagionale, il terzo con la maglia del Cagliari (gli altri, però, erano arrivati in una sconfitta e in un pareggio). «Il Frosinone è una delle squadre più in forma del campionato, ma noi a testa bassa abbiamo continuato a lavorare. Il mister ha preparato benissimo la partita in settimana, alla fine è andata bene».

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