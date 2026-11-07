Da Cagliari-Frosinone escono fuori tante sorprese da parte di Fabio Pisacane. Una l’aveva preannunciata ieri in conferenza stampa, con il ritorno dal 1’ di Yael Trepy che formerà il tridente con Daniel Maldini e Paul Mendy. L’altra è l’esordio per Nicola Grandu, il capitano della Primavera, messo terzino sinistro per le assenze di Adam Obert (squalificato) e Giuseppe Aurelio (infortunato). I rossoblù, contro la sorpresa del campionato (sesto posto per i giallazzurri), cercano di ritrovare la vittoria che manca dal 19 settembre e interrompere la serie di quattro sconfitte di fila.

Alle 15, in Cagliari-Frosinone, non si vedrà il ritorno di Harry Winks, che nella rifinitura ha accusato di nuovo un fastidio muscolare alla schiena. L’inglese, già assente nelle ultime due, si aggiunge a una lunga lista di indisponibili che conta anche Alieu Fadera, Yerry Mina e M’Bala Nzola oltre ai noti Mattia Felici e Riyad Idrissi. Da play gioca Alessandro Romano, con Michel Adopo, il modulo dovrebbe essere 3-4-2-1 con Alessandro Deiola dietro assieme a Juan Rodríguez e Raphael Kofler (prima da titolare in A).

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Frosinone: calcio d’inizio alle ore 15, arbitra Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live, su Radiolina collegamento dalle 14.30 per prepartita, radiocronaca in diretta e post partita.

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Deiola, Kofler, Juan Rodríguez; Zé Pedro, Adopo, Romano, Grandu; Trepy, Maldini; Mendy.

In panchina: Sherri, Radunović, Kevin Caarlos, Fazzini, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Sugawara, Akarakiri, Sulev, Sugamele, Prettenhoffer, Massolin.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bîrligea.

In panchina: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Zerbin, Akpoguma, A. El Azzouzi, Fini, Hasa, Masini, Fayed, Bobček, Tchato.

Allenatore: Massimiliano Alvini.

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