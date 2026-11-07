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Un gol splendido di Michel Adopo sblocca Cagliari-Frosinone: è il centrocampista, premiato nel prepartita come Mvp rossoblù del mese di ottobre, a firmare l’1-0 con cui si va al riposo.

Nel 3-4-2-1 di Fabio Pisacane c’è la sorpresa Nicola Grandu, capitano della Primavera, al debutto assoluto da professionista. Nei primi minuti non succede granché, tanto che la prima situazione da segnalare è quando – dopo 11 minuti – il pubblico della Domus applaude per ricordare Gigi Riva, in quello che sarebbe stato il suo 82° compleanno. Al 14’ sinistro dal limite di Trepy, Palmisani non ha problemi a bloccare in due tempi.

Romano al 18’ pesca Mendy in area, sul suo destro un difensore avversario si oppone in scivolata. Dalla parte opposta, al 23’, Bîrligea riceve palla centralmente e dopo essersi defilato sulla sinistra fa partire un bel mancino che finisce a lato non di molto. Un infortunio – l’ennesimo del Cagliari in questo periodo molto sfortunato – toglie dal campo anche Trepy, che esce in lacrime dopo un contrasto di gioco: al 28’ entra Sugamele, il bomber della Primavera. Un minuto più tardi bel destro da fuori di Calò e Caprile in tuffo si oppone.

Sempre Calò, già cinque gol nelle prime dieci giornate, ci prova al 31’: su corner battuto con schema calcia di prima con il destro, Caprile sul suo palo deve intervenire sulla linea per evitare lo 0-1. Un intervento fondamentale, perché a segnare è il Cagliari al 38’ con una prodezza di Adopo che riceve palla da Mendy, avanza fino ai venti metri e fa partire un destro perfetto all’incrocio su cui Palmisani non può nulla. Risposta del Frosinone al 43’ con un sinistro di Kvernadze, palla alta.

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