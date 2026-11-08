Inesauribile Torres, che pur senza sei infortunati continua a dare prova di cuore, solidità e maturità. Al "Vanni Sanna" non c'è storia: 2-0 con gli ospiti che sino all'85' non avevano praticamente mai tirato in porta. La sesta vittoria casalinga (su sette gare) porta la squadra sassarese a un solo punto dal terzo posto, occupato dal Grosseto.

Davvero encomiabile la squadra allenata da Greco che ha disputato una prestazione di determinazione e acume tattico, riducendo a zero i pericoli e colpendo nella ripresa: al 5' recupero di Zecca sulla trequarti, palla a Carboni che sforna un assist delizioso per tempismo a Bunino, implacabile nel diagonale del vantaggio; ripartenza di Zecca al 64' con passaggio a sinistra per Corsinelli che in corsa appoggia di piatto per il 2-0 definitivo.

Nel finale gli ospiti provano a spingersi in avanti, ma al di là di un'incornata di Marenco vicina alla traversa non sono pericolosi. Note positive: i rientri dell'attaccante Scotto e del difensore Nunziatini dopo gli infortuni.

Unico vero neo, lo scarso pubblico: poco più di 2.300 spettatori. Inspegabile visto il miglior ruolino di marcia casalingo del girone da parte di una Torres che è la rivelazione del campionato.

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