La Torres perde in casa col Forlì 0-2: fischi dal pubblico, a rischio la panchina di PazienzaNella notturna del “Vanni Sanna” il Forlì passa all’inglese con un gol per tempo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Torres che non segna mai continua a perdere e resta in zona playout. Nella notturna del “Vanni Sanna” il Forlì passa all’inglese con un gol per tempo: 0-2 il finale. Una sconfitta pesantissima che sembra segnare la sorte del tecnico Michele Pazienza. Alla fine del match sono partiti fischi da tutti i settori.
Non era neppure partita male la squadra sassarese ma soltanto Sala è riuscito a rendersi pericoloso pur senza centrare la porta al 17’ e al 30’. Al 32’ Petrelli riceve a destra forse in fuorigioco e mette in mezzo dove Franzolin irrompe e sblocca.
Nella ripresa il tecnico dopo qualche minuto toglie uno Scheffer in confusione e l’ancora evanescente Starita. Poco prima dell’ingresso di Mastinu raddoppia il Forlì: all’81’ Zaccagno regala la punizione dal limite uscendo dall’area con le mani e Macri con il diagonale chiude il match.
Nel finale Mastinu serve l’assist a Musso ma l’incornata è alta, Carboni offre palla a Di Stefano che in area conclude fuori.