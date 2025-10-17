La Torres che non segna mai continua a perdere e resta in zona playout. Nella notturna del “Vanni Sanna” il Forlì passa all’inglese con un gol per tempo: 0-2 il finale. Una sconfitta pesantissima che sembra segnare la sorte del tecnico Michele Pazienza. Alla fine del match sono partiti fischi da tutti i settori.

Non era neppure partita male la squadra sassarese ma soltanto Sala è riuscito a rendersi pericoloso pur senza centrare la porta al 17’ e al 30’. Al 32’ Petrelli riceve a destra forse in fuorigioco e mette in mezzo dove Franzolin irrompe e sblocca.

Nella ripresa il tecnico dopo qualche minuto toglie uno Scheffer in confusione e l’ancora evanescente Starita. Poco prima dell’ingresso di Mastinu raddoppia il Forlì: all’81’ Zaccagno regala la punizione dal limite uscendo dall’area con le mani e Macri con il diagonale chiude il match.

Nel finale Mastinu serve l’assist a Musso ma l’incornata è alta, Carboni offre palla a Di Stefano che in area conclude fuori.

© Riproduzione riservata