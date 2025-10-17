Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio alle porte di Carbonia. Fumo visibile a chilometri di distanza per le fiamme che si sono alzate a ridosso del Rio Flumentepido nella periferia nord della città. Il fuoco ha avvolto un grosso canneto e minacciato alcune abitazioni di campagna presenti nella zona.

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute le squadre dei vigili del Fuoco di Carbonia e Iglesias, oltre alcuni mezzi del corpo forestale e i volontari del Soccorso Iglesias e Assosulcis Sant’Antioco.

