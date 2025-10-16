Il Bologna ritrova tre titolari per la partita di domenica a Cagliari. Nell’allenamento di stamattina a Casteldebole erano in gruppo Nicolò Cambiaghi, Torbjørn Heggem e Riccardo Orsolini, il secondo reduce dagli impegni con la Norvegia e gli altri due con l’Italia. All’appello manca solo Jhon Lucumí, che ha preso parte a due amichevoli della Colombia negli Stati Uniti (quelle saltate da Yerry Mina per l’infortunio di Udine) e sarà di nuovo a Bologna nelle prossime ore, in modo da riaggregarsi per l’allenamento di domani alle 11.

L’unico infortunato è Ciro Immobile, che punta più la trasferta di Firenze del 26 ottobre che quella di Cagliari. L’attaccante è fermo da inizio stagione per un infortunio e finora ha potuto dare un contributo minimo, oggi ha svolto differenziato. A disposizione anche l’ex Ibrahim Sulemana, che Vincenzo Italiano non ha ancora potuto utilizzare per una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: si allena in gruppo da sabato e all’Unipol Domus - dove ha giocato nel 2023-2024 - sarà convocato per la prima volta da quando è passato dall’Atalanta al Bologna.

Degli altri nazionali del Bologna, nei giorni scorsi, si erano già riaggregati Freuler, Vitík, Ferguson, Holm, Moro e i portieri Pessina e Skorupski. Per quest’ultimo oggi è arrivata anche l’ufficialità del prolungamento di un anno del contratto, fino al 30 giugno 2027. La seduta odierna ha visto un’esercitazione tecnico-tattica e una partitella a campo ridotto. A Cagliari possibile la presenza di Casale in difesa, per ruotare i giocatori complice anche l’impegno di giovedì in Europa League.

