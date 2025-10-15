Primi rientri dei nazionali per il Cagliari, che stamattina ha riaccolto tre dei cinque giocatori andati a giocare durante la sosta. Defaticante per Adam Obert, reduce da un gol con la Slovacchia lunedì contro Lussemburgo, e per il duo dell'Italia Under-21 Riyad Idrissi e Marco Palestra. Domani è atteso di nuovo Zito Luvumbo, in arrivo dall'Angola, mentre Semih Kılıçsoy (dopo la prodezza in rovesciata in Ungheria-Turchia Under-21 di ieri) sarà di nuovo al Crai Sport Center di Assemini venerdì.

Personalizzato per Yerry Mina, Boris Radunović e Marko Rog, tre degli infortunati. Il difensore colombiano ha concluso le terapie e sarà valutato in questi giorni, per capire se potrà essere di nuovo a disposizione domenica in Cagliari-Bologna: è reduce da una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro, accusata dieci giorni fa a Udine. Ancora terapie invece per Alessandro Di Pardo, che sicuramente non recupererà per il prosimo turno.

La seduta odierna del Cagliari è cominciata in palestra, con i rossoblù impegnati in esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo: serie di giochi di posizione e partitelle giocate ad alta intensità. Domani è previsto un allenamento mattutino.

