Il Cagliari ritrova i primi nazionali: in tre tornano ad allenarsi coi compagniPersonalizzato per Yerry Mina, che prova il recupero per domenica col Bologna
Primi rientri dei nazionali per il Cagliari, che stamattina ha riaccolto tre dei cinque giocatori andati a giocare durante la sosta. Defaticante per Adam Obert, reduce da un gol con la Slovacchia lunedì contro Lussemburgo, e per il duo dell'Italia Under-21 Riyad Idrissi e Marco Palestra. Domani è atteso di nuovo Zito Luvumbo, in arrivo dall'Angola, mentre Semih Kılıçsoy (dopo la prodezza in rovesciata in Ungheria-Turchia Under-21 di ieri) sarà di nuovo al Crai Sport Center di Assemini venerdì.
Personalizzato per Yerry Mina, Boris Radunović e Marko Rog, tre degli infortunati. Il difensore colombiano ha concluso le terapie e sarà valutato in questi giorni, per capire se potrà essere di nuovo a disposizione domenica in Cagliari-Bologna: è reduce da una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro, accusata dieci giorni fa a Udine. Ancora terapie invece per Alessandro Di Pardo, che sicuramente non recupererà per il prosimo turno.
La seduta odierna del Cagliari è cominciata in palestra, con i rossoblù impegnati in esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo: serie di giochi di posizione e partitelle giocate ad alta intensità. Domani è previsto un allenamento mattutino.