Anticipo notturno per la Torres: venerdì alle 20.30 si gioca sotto i riflettori del "Vanni Sanna" per il decimo turno della serie C: l'avversaria è il Forlì, che occupa la settima posizione, grazie soprattutto ai risultati ottenuti in casa.

La squadra sassarese è alla ricerca del gol, che manca da tre turni, e della vittoria, che manca dalla prima giornata. Il tecnico Michele Pazienza spiega: "La prestazione fatta a Pesaro ci deve dare convinzione sul lavoro che stiamo facendo, allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che i tre punti ce li dobbiamo prendere noi, che dobbiamo fare ancora qualcosa in più se vogliamo dare un corso diverso alla stagione".

Rientrano tra i convocati sia il capitano e trequartista Mastinu (assente da inizio stagione) sia il centrocampista Giorico. Difficilmente però verranno utilizzati da titolari. Da capire se troveranno spazio nella ripresa per riassaggiare il campo.

Occhio al secondo tempo: finora Forlì ha realizzato tutte e 9 le reti dopo l'intervallo, così come ne ha incassate 7 su 8 nella ripresa.

