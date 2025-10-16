Yerry Mina ha più volte abituato a recuperi lampo e anche per Cagliari-Bologna cerca il rientro a tempo di record. Il difensore colombiano, rimasto in Sardegna durante la sosta per smaltire la distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro riportata nel primo tempo della partita di Udine, stamattina si è allenato parzialmente in gruppo. Tra domani e sabato punta il rientro definitivo coi compagni, che gli permetterebbe di essere quantomeno convocato per la partita di domenica (ore 15). Sarà poi Fabio Pisacane a scegliere se e quanto impiegarlo, dopo aver deciso di schierarlo titolare contro l'Udinese al termine di una settimana in cui aveva accusato un problema al ginocchio.

Dei nazionali, oggi è rientrato Zito Luvumbo che ha svolto regolarmente l'allenamento con la squadra: ha giocato 171' con l'Angola in due partite contro eSwatini e Camerun, le ultime del girone di qualificazione ai Mondiali (che la sua selezione non ha raggiunto). Al lavoro con il gruppo anche Adam Obert, Riyad Idrissi e Marco Palestra, che ieri avevano svolto un semplice defaticante. L'unico ancora non rientrato è Semih Kılıçsoy, dopo il gol in rovesciata di martedì in Ungheria-Turchia Under-21: lo farà domani mattina.

Personalizzato per Alessandro Di Pardo (fino a ieri aveva svolto solo terapie), Marko Rog e Boris Radunović, tre dei quattro infortunati del Cagliari (l'altro è ovviamente Andrea Belotti). Per gli altri, dopo un’attivazione in palestra, serie di partitelle a tema e una partita giocata su campo ridotto. Domani allenamento mattutino seguito, alle 12.30, dalla conferenza di Pisacane.

© Riproduzione riservata