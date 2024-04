La Torres 2, e sia detto senza offesa, conquista un punto sul campo del Pineto. Finisce 2-2 e adesso i rossoblù di Greco hanno tre settimane di tempo prima di entrare in gioco nei playoff per la serie B.

Formazione inedita con tutti i cambi in campo sin dal primo minuto. Pineto pericoloso al 5' e Petriccione respinge il tiro. La risposta è affidata a Goglino: blocca a terra il portiere. Al 9' Lora ruba palla al portiere che ci mette una pezza col piede.

Al 16' sugli sviluppi di un calcio di punizione tocco col braccio di un difensore (Chakir) ed è rigore. Batte Diakite e di potenza sotto l'incrocio sblocca la gara. Su rilancio del portiere di casa, difesa sbadata e deve uscire Petriccione su Sannipoli: il Pineto chiede il rigore ma obiettivamente non ci sono gli estremi. Petriccione in evidenza con doppia parata al 22'. E ancora il debuttante vola al 28' per deviare la punizione di Volpicelli.

Capolavoro di Sanat al 33': dribbla un difensore, ne fa sedere un altro in area e segna il 2-0. La Torres si distrae proprio nel recupero: il neoentrato Pellegrino, classe 2005, riceve in area, riesce a girarsi e accorcia.

E la Torres la combina grossa anche a inizio ripresa con Masala che tocca Teraschi e l'arbitro indica il dischetto. Batte il rigore Volpicelli ed è pareggio. Al 61' palla dentro e il tiro di Sannipoli viene contrastato da un rossoblù. La Torres si fa viva al 67' con Goglino che dal limite calcia, ma alza la mira. Azione di pellegrino al 77' e Volpicelli calcia forte dal limite: traversa piena.

© Riproduzione riservata