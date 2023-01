Se n'è andato il primo terzo della sessione estiva di calciomercato e, dopo i primi colpi messi a referto, i club procedono con estrema cautela per pescare i giusti rinforzi da consegnare ai lori allenatori. In casa Juventus tiene banco il futuro di Juan Cuadrado e Weston McKennie, che potrebbero salutare Torino: l'uscita di uno dei due potrebbe essere legata all'acquisto di Ivan Fresneda dal Valladolid. Il futuro di Jeremie Boga resta sempre incerto ma, se fino a qualche giorno fa sembrava essere lontano da Bergamo, adesso l'Atalanta potrebbe trattenerlo grazie alle sue recenti buone prestazioni. La Roma sta cercando di piazzare Rick Karsdorp e, in caso di addio, il favorito per sostituirlo sarebbe Alvaro Odriozola. Sull'altra sponda della capitale la Lazio potrebbe tornare alla carica per Antonio Sanabria del Torino, individuato come vice Immobile. In difesa il Monza ci prova per Omar Colley, ma la Sampdoria non vorrebbe venderlo ad una diretta rivale per la salvezza.

I blucerchiati sono molto vicini a prelevare dal Sassuolo il centrocampista Abou Harroui; sensazioni negative, invece, per la Salernitana sul fronte Pape Matar Sarr, che adesso potrebbe decidere di restare al Tottenham per giocare le sue carte. La Cremonese ha ufficializzato la cessione di Luca Strizzolo al Modena. In Serie B gli emiliani si sono assicurati anche il giovane attaccante Pereira Lopes, mentre il Cittadella ha acquistato il centrocampista Giovanni Crociata dall'Empoli.

Il Benevento ha prolungato il contratto di Gennaro Acampora fino al 30 giugno 2024. Mato Jajalo firma un biennale con il Venezia. All'estero il Chelsea è pronto a mettere a segno un altro grande colpo: Joao Felix sta per lasciare l'Atletico Madrid ed è atteso a Londra per le visite mediche. Il Tottenham, invece, spinge per avere Leandro Trossard del Brighton.



© Riproduzione riservata