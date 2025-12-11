Cagliari ancora senza Mina per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta: il colombiano, anche oggi, a due giorni dalla partita, si è allenato a parte.

Per il difensore da gestire, insieme alla contusione, pure il recupero atletico visto che non mette piede in campo dallo scorso 22 novembre.

Pisacane dunque va verso la riconferma della retroguardia uscita con un clean sheet dal match contro la Roma: Luperto, Zappa e Rodriguez. Sugli esterni l’ormai inamovibile Palestra e, a sinistra, Obert.

Anche in avanti si va verso una riconferma della coppia Borrelli-Esposito. In mezzo al campo ci saranno Deiola e Folorunsho, per il terzo posto è ballottaggio Prati-Adopo. Recuperato Mazzitelli, che partirà dalla panchina.

Gaetano, Palestra, Pavoletti e Rog, dopo una gestione personalizzata dei carichi di lavoro, da ieri sono tornati regolarmente in gruppo. Questa mattina seduta dedicata alla tattica e a una serie di sviluppi di gioco dedicati al match con l’Atalanta. Domani, venerdì 12, nuova seduta mattutina. Poi la conferenza stampa di Pisacane.

Per la sfida di sabato sera a Bergamo (ore 20.45) sono stati già venduti 800 biglietti nel settore ospiti.

