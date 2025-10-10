Nella bella vittoria dell’Italia Under-21 per 4-0 sulla Svezia, questo pomeriggio a Cesena, c’è anche il marchio di Marco Palestra. Un assist a referto per il laterale del Cagliari, classe 2005 e in prestito secco dall’Atalanta, che continua il suo ottimo inizio di stagione. Ha giocato 90’, mentre - rispetto alle due gare di settembre che avevano avviato il nuovo ciclo con Silvio Baldini ct - è rimasto in panchina l’altro rossoblù Riyad Idrissi.

Azzurrini in vantaggio al 12’, un passaggio orizzontale al centro regala campo a Pisilli che dai venti metri con un rasoterra angolato trova l’1-0 con l’aiuto del palo. L’altro legno, alla sinistra del portiere svedese, gli nega il raddoppio appena dopo la mezz’ora su un colpo di testa. Secondo gol dell’Italia solo rinviato, al 40’ Camarda si procura e trasforma (col cucchiaio) un rigore: a 17 anni e 7 mesi, nel giorno del suo esordio, il classe 2008 di proprietà del Milan e in prestito al Lecce diventa il più giovane marcatore di sempre dell’Italia Under-21.

Nel terzo minuto di recupero giocata a destra su Palestra, solita grande accelerazione del laterale del Cagliari e cross basso che Pisilli trasforma nella doppietta e nel 3-0 con cui si va all’intervallo. Nella ripresa, al 58’ Camarda prende il palo su cross di Koleosho, quindi nel secondo dei tre minuti di recupero (92’) rigore per fallo su Fini e poker del giocatore “di casa” del Cesena Tommaso Berto. Con questa vittoria, l’Italia Under-21 si conferma in vetta a punteggio pieno (9 punti) assieme alla Polonia nel Gruppo E. Prossimo impegno martedì alle 18.15 contro l’Armenia a Cremona.

