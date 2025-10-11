Reduce dal clamoroso successo a Monastir, la Cos torna domenica a casa: alle 15 ospiterà l'Anzio, travolto nell'ultimo turno dal Budoni per 5-0. Un risultato che non illude nessuno, ne tantomeno l'allenatore Francesco Loi e i giocatori che andranno in campo per vincere ma consapevoli di avere di fronte un avversario che ha sei punti in classifica e che prima dell'imbarcata di gol col Budoni, aveva subito solo cinque reti in cinque partite.

Finora, in casa, la Cos non ha mai vinto. Ha colto solo due pareggi, perdendo poi con la capolista Scaffatese. Appena due punti in tre gare giocate a Tertenia. Poco. Inutile dire che i tifosi attendono il primo successo casalingo che sicuramente consentirebbe alla Cos di fare un altro passo in avanti nell'alta classifica. Domenica giocano in casa anche il Budoni che ospita la Nocerina, il Latte Dolche che attende la visita del Monastir.

In traferta l'Olbia sul campo del Montespaccato. Grande l'attesa per il derby: il Latte Dolce sta attraversando un momento magico: la squadra di Michele Fini, cinque giorni fa ha travolto l'Olbia per 6-1, volando al terzo posto in classifica. Il Budoni gioca sulle ali dell'entusiasmo contro una Nocerina in ripresa dopo la partenza stentata in questa stagione.

L'Olbia gioca in trasferta dopo una settimana difficile: col Montespaccato ultimo con un punto in sei gare, può e deve trovare punti e serenità.

