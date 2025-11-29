Il Cagliari regge l'urto della Juventus, ma non riesce a tornare da Torino con qualche punto: vincono i bianconeri 2-1, al vantaggio illusorio di Esposito risponde una doppietta di Yıldız sempre nel primo tempo.

Alla fine è 3-5-2 per i rossoblù, con Deiola che scivola nei tre di difesa e Liteta centrale di centrocampo. Prova subito a sfondare la Juventus al 3' con Conceição, si libera per la conclusione ed è proprio Deiola a murarlo, col successivo cross di Yıldız che trova un'altra deviazione della difesa del Cagliari. La squadra di Pisacane si fa notare per la prima volta al 23', gran contropiede di Palestra e sinistro dal limite deviato in angolo da Koopmeiners.

Al primo tiro in porta, il Cagliari passa: è il 26', Palestra ruba palla a Kostić (troppo morbido nella circostanza) e corre fino alla linea di fondo, assist arretrato al centro dove cerca la conclusione Esposito che riesce anche ad anticipare la scivolata di Locatelli. Nemmeno però il tempo di esultare che la Juventus ha già pareggiato, su inserimento da sinistra di Thuram rimpallo su Deiola e palla a centro area dove Yıldız va col destro trovando una deviazione di Luperto che vale l'immediato 1-1 al 27'.

Dopo un sinistro da fuori area (29') parato in due tempi da Caprile, Vlahović si ferma e chiede il cambio per un infortunio muscolare all'adduttore. Al suo posto entra David. Come si riprende il gioco, cross per Conceição il cui colpo di testa è parato da Caprile. Sempre Juventus al 37', liberato McKennie al limite per un tiro alto.

Prima del recupero (44') sinistro di Conceição murato. E nel primo dei due minuti di recupero (poi diventati tre) Kalulu scende a destra, serve Yıldız che entra in area e in caduta di sinistro firma il 2-1 con cui si va al riposo. Ripresa con Cambiaso al posto di Kostić (in difficoltà contro Palestra) nella Juventus, al 47' Folorunsho tira sul fondo ma sull'azione seguente Conceição viene lanciato solo davanti a Caprile e gli calcia addosso.

I primi cambi di Pisacane sono al 53', Idrissi per Obert (ammonito) e Prati per Liteta. Proprio Idrissi ha la palla del 2-2 su grande assist d'esterno di Esposito al 58', entra in area da sinistra e sul suo mancino Perin fa un prodigio. Dieci minuti più tardi è buona la giocata di Zappa a destra, dal fondo cross arretrato messo in corner da Kelly. Quindi esce Esposito per Felici. Al 74' cross di Cambiaso, Conceição a centro area col sinistro tira alto.

Ancora Conceição innescato al 78', dribbling e destro appena dentro l'area di rigore con Caprile che blocca. Per gli ultimi dieci minuti Pisacane va con la scelta offensiva: Kılıçsoy per Folorunsho e Gaetano per Adopo. Il Cagliari si fa notare, dopo un lungo periodo senza occasioni, all'88' con un contropiede di Felici contrastato al momento del tiro da Kalulu (para Caprile). Nel recupero (4') giocata da corner, deviazione di Gaetano e Perin para.

