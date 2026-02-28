Doveva essere la partita che portava fuori la Torres dai playout e invece la prova è stata fallita. A Forlì finisce 2-0 per i padroni di casa che dimostrano una vitalità e aggressività nettamente superiori ai rossoblù, stramanente spenti.

Aveva iniziato anche bene la squadra di Greco che dopo aver rischiato al 6' su tiro di Farinelli (salvataggio in tuffo di Zaccagno) ha prodotto un contropiede al 9' con Di Stefano che ha servito in area Sorrentino, ma il portiere dei romagnoli ha chiuso tempestivamente col corpo.

La partita ha una svolta al 24' quando sul retropassaggio ravvicinato di Mastinu a Zaccagno il portiere stoppa male la palla e se la fa soffiare da Franzolini che va a segnare. La Torres non reagisce e al 44' Franzolini sigla la doppietta di testa.

Nella ripresa il tecnico Greco prova a cambiare gli esterni: dentro Lunghi e Dumani, ma l'assenza dello squalificato Sala e degli acciaccati Zecca e Zambataro si sente parecchio. Tanto che a parte l'incornata di Sorrentino fuori bersaglio al 61' i rossoblù producono pochissimo.

