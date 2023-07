Il Cagliari festeggia la meritata promozione in Serie A dopo un solo anno nell’inferno della cadetteria e prepara il mercato in vista dell’inizio del campionato, previsto per il 20 agosto.

Ben diversa era l’atmosfera esattamente 12 mesi fa, quando – con la delusione per la retrocessione ancora cocente – la società era alle prese con la rifondazione.

Moltissimi erano stati i giocatori a dire addio, anche dopo anni di militanza rossoblù. Una stagione dopo, che fine hanno fatto? Come è proseguita la loro carriera lontano dalla Sardegna?

Ecco il bilancio, con qualche statistica, giocatore per giocatore.

Joao Pedro – L’attaccante italo-brasiliano, dopo la debacle della stagione 2021-2022 ha deciso di cercare fortuna in Turchia, al Fenerbahçe. Per lui, tra infortuni e panchine, 21 presenze tra campionato e coppa, con soli 4 gol segnati e un assist messo a riferto, per un totale di poco più mille minuti giocati.

Keita Baldè – La punta di origine senegalese ha concluso la sua prima stagione nel campionato russo, con la maglia dello Spartak Mosca, con 12 presenze in campionato e 4 in coppa, con un totale di 4 reti siglate e un assist servito.

Giovanni Simeone – Stagione straordinaria per il Cholito, che, pur partendo dietro nelle gerarchie d’attacco del Napoli scudettato è riuscito a collezionare 25 presenze e a segnare 4 reti in campionato, facendo ancora meglio in Champions League (7 gettoni, 4 gol) e in Coppa Italia (una partita giocata, un gol).

Raoul Bellanova – Anche il giovane esterno classe 2000, che dopo Cagliari ha trascorso la stagione all’Inter, ha giocato poco (18 presenze, quasi sempre da subentrante), ma si è tolto lo sfizio di collezionare tre gettoni in Champions League. Ora la nuova avventura al Torino.

Marin e Grassi – Stagione soddisfacente per Razvan Marin all’Empoli: 33 presenze, 2 gol, 4 assist e salvezza conquistata in maniera tranquilla. Nella squadra toscana anche Alberto Grassi: nessuna rete nell’ultima stagione, ma 25 presenze collezionate.

Walukiewicz, Lykogiannis, Lovato – All’Empoli, dopo la retrocessione, è finito anche Sebastian Walukiewicz: 11 presenze in stagione. Per Charalampos Lykogiannis, migrato al Bologna, i gettoni nell’ultima annata sono stati invece 21, con il greco che è riuscito anche ad andare a segno due volte. Sono stati invece 17 le presenze per Matteo Lovato.

Alessio Cragno – Per il portiere toscano deludente l’ultima stagione a Cagliari per la retrocessione e altrettanto deludente per il poco spazio trovato la nuova avventura nel Monza. Nell’ultima stagione l’ex estremo difensore rossoblù è sceso in campo solo 4 volte, per un totale di meno di 400 minuti giocati.

Gaston Pereiro – Il centrocampista uruguaiano dopo la retrocessione del Cagliari è tornato in patria, al Club Nacional. Per lui 23 presenze e tre reti tra Primera Division, Torneo intermedio e Libertadores.

Diego Godin – Rientro in Sudamerica anche per Diego Godin, che all’età di 37 anni ha messo in fila 18 presenze, per un totale di oltre 1.500 minuti giocati, nel campionato argentino, con la maglia del Velèz Sarsfield.

Kevin Strootman – Ritorno a Genoa per il centrocampista olandese. Nell’ultimo campionato di B ha collezionato 30 presenze e segnato due gol.

Alberto Cerri – Stagione in B anche per l’attaccante emiliano. Con il Como 34 presenze, 9 reti segnate e tre assist serviti ai compagni.

Paolo Faragò – Al Como è finito anche il terzino calabrese: per lui 17 presenze e 664 minuti giocati in totale nell’ultima stagione di cadetteria.

Alessandro Tripaldelli – Per il terzino campano, in forza alla Spal, 22 presenze e 2 reti nel campionato di Serie B appena concluso.

Andrea Carboni – Stagione divisa tra Monza (4 presenze) e Venezia per il difensore sardo. Decisamente meglio l’esperienza in Veneto, in Serie B: 16 presenze, tre gol e un assist.

Damir Ceter – L’attaccante colombiano è finito al Bari, sconfitto dal Cagliari nella finalissima playoff. Per lui 14 presenze e un assist.

© Riproduzione riservata