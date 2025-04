Alessandro Deiola oggi ha trovato come avversario Nicolò Barella, suo rivale diretto in mezzo al campo in Inter-Cagliari. Ha vinto il 23 nerazzurro, 3-1, con il 14 rossoblù che ha provato a contenere l’urto del terzetto avversario: «Con Barella ci siamo visti solo a fine partita», le sue parole. «Ci siamo abbracciati nel tunnel e abbiamo riso e scherzato. In campo l'amicizia purtroppo non esiste: siamo avversari, c'è grande rispetto perché siamo cresciuti insieme e gli voglio tanto bene, però in campo bisogna vincere i duelli anche contro gli amici».

Deiola ha affrontato Inter-Cagliari fresco di prolungamento contrattuale, col nuovo contratto quadriennale fino al 30 giugno 2029 firmato martedì. «Era un qualcosa a cui tenevamo tanto, mi riempie di orgoglio continuare a lavorare per lottare e stare in questa squadra», la sua soddisfazione. Oggi ha giocato da capitano: «La reazione comunque c'è stata. L'avevamo riaperta e potevamo farlo anche col 3-1, questa prestazione contro una grande squadra ci potrà servire per la partita contro la Fiorentina».

Coi viola, alle 15 del lunedì di Pasquetta, Deiola non ci sarà: era diffidato, è stato ammonito e sarà squalificato dal Giudice Sportivo. «Siamo in un momento dove può succedere di prendere un'ammonizione e saltare una partita: vedendo anche le prossime che arrivano, avendo tanti scontri diretti, si azzera tutto e sono più tranquillo».

