Deiola rossoblù a vita. Il centrocampista ha rinnovato il contratto con il Cagliari firmando un accordo sino al 30 giugno 2029, quando andrà verso i 34 anni.

Una carriera iniziata nelle giovanili del Cagliari, proseguita, a parte qualche breve parentesi in prestito, nel Cagliari. E che con tutta probabilità a Cagliari, squadra del cuore, si concluderà anche.

Identità e appartenenza, la maglia rossoblù «come una seconda pelle». Lo celebra così il club di Tommaso Giulini annunciando il rinnovo: «Sardo nato a cinquanta chilometri da Cagliari, Alessandro è cresciuto sin da bambino con il sogno di diventare un calciatore della squadra del cuore, ammirata dagli spalti dello stadio Sant’Elia. Tra sacrifici, perseveranza e passione, quel sogno è diventato realtà. Dal Settore giovanile alla prima squadra: salvezze e promozioni, emozioni, momenti difficili, gioie. Oltre 190 battaglie combattute insieme, un viaggio che continua».

L’esordio è datato ormai 9 agosto 2015, in Coppa Italia contro la Virtus Entella: arriva dopo un percorso nel vivaio rossoblù e la prima stagione tra i professionisti giocata in Toscana, nel Tuttocuoio. Un mese dopo, la prima di campionato in B e il primo gol contro il Crotone.

Bisogna aspettare un altro anno per l’esordio in A, 28 agosto 2016 2-2 con la Roma. E la sua carriera, salvo qualche prestito (due volte a La Spezia, una a Parma, una a Lecce) proseguirà sempre con la stessa maglia. Il primo gol in A arriva nel 2021-22, contro il Milan.

Deiola è passato dalle lacrime di Venezia alla gioia di Bari, decisivo nel ritorno immediato in A con 3 reti, 2 assist e 31 presenze. Anche l’anno scorso, con 27 presenze e un mare di chilometri macinati in campo, ha contribuito alla salvezza. Quest’anno non è un titolarissimo, ma quando c’è bisogno risponde sempre presente, con le sue caratteristiche: corsa, fatica, chiusure, recuperi, aiuto ai compagni. E, quando ci scappa, il gol: 13 quelli messi a segno in 191 presenze con la maglia rossoblù.

«Congratulazioni Ale, avanti insieme!», scrive il Cagliari Calcio, «lieto» di annunciare il rinnovo.

