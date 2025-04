Il Cagliari torna con zero punti dalla trasferta di Milano con l’Inter capolista. Piccoli riesce soltanto ad accorciare, i nerazzurri vincono 3-1 e si portano a +6 sul Napoli in attesa dell’impegno dei partenopei con l’Empoli lunedì.

Prima grande occasione all’8’, Dimarco libera sulla sinistra Lautaro Martínez che elude l’intervento di Mina e davanti a Caprile calcia sull’esterno della rete. Ma il Cagliari non sta a guardare e all’11’ orchestra una bella azione con Coman, che serve Augello sul cui cross perfetto per Piccoli c’è il decisivo anticipo di Bisseck di testa nell’area piccola. Il gol arriva, dell’Inter, al 13’: suggerimento a sinistra per Carlos Augusto, tocco al limite dell’area per Lautaro Martínez ma a raccogliere il pallone è Arnautović, che entra da sinistra e calcia forte sotto la traversa per l’1-0.

Il Cagliari ha un’occasione enorme per pareggiare al 25’. Su palla persa da Barella verticalizzazione immediata, Piccoli prende il tempo a Bisseck ma una volta in area calcia a incrociare e Sommer respinge. Dal possibile 1-1 tempo un minuto e arriva il 2-0: Arnautović fa un grande assist al centro per Lautaro Martínez, Palomino lasciato sul posto e tocco sotto davanti a Caprile per il raddoppio.

Ultimo quarto d’ora con l’Inter che gestisce e cerca giocate di classe, che non riescono per poco. Come in due occasioni a Lautaro Martínez, ancora una volta a segno contro il Cagliari (11 gol in 11 partite, sua vittima preferita in carriera). E al 43’ l’argentino va di nuovo a un passo dalla rete, con una rovesciata a lato su cross da destra di Zalewski. Si va al riposo dopo due minuti di recupero e una palla di Barella per Frattesi leggermente lunga.

Nella ripresa è un altro Cagliari, che dimezza subito lo svantaggio: al 48’ cross da sinistra di Augello e colpo di testa di Piccoli che lascia immobile Sommer. L’attaccante si fa perdonare per l’errore nel primo tempo. La reazione dell’Inter avviene con un tiro al volo di Dimarco parato da Caprile, da lì due corner consecutivi e sul secondo lo stesso numero 32 crossa al centro, dove Bisseck sovrasta Mina e con un grande stacco di testa fa 3-1 al 56’.

Iniziano i cambi: all'ora di gioco Correa per Arnautović e Darmian per Dimarco nell'Inter, al 62' Luvumbo e Marin per Coman e Makoumbou nel Cagliari. Poi anche Bastoni per l'acciaccato Zalewski e la staffetta Lautaro Martínez-Thuram nei nerazzurri. Deiola viene ammonito per un fallo su Correa: era diffidato, salterà la sfida di Pasquetta con la Fiorentina. Poi esce al 73’, assieme a Zappa: entrano Gaetano e Obert.

Un miracolo di de Vrij nega il 3-2 al Cagliari a tredici minuti dal 90’. Su azione di Luvumbo a destra, il suo tiro rimpallato diventa buono per Piccoli la cui conclusione col sinistro supera Sommer, ma non il difensore olandese che quasi sulla linea alza sopra la traversa. Ancora Bisseck di testa all’81’, su corner stavolta dalla destra, palla alta di poco. Poi Pavoletti rileva Piccoli, mentre Asllani prende il posto di Çalhanoğlu. Si chiude con quattro minuti di recupero.

