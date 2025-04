È Marco Di Bello l’arbitro designato per Inter-Cagliari, sfida valida per la 32esima di campionato in programma sabato alle 18 al Meazza di Milano.

L’esperto fischietto brindisino, 43 anni, vanta 173 presenze nella massima serie.

In carriera ha diretto 22 volte il Cagliari, 21 in Serie A con un bilancio di 4 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte per i rossoblù. Ha arbitrato una volta i rossoblù nel match di playoff di Serie B del 2023 vinto per 2-1 dalla squadra di Ranieri contro il Venezia.

Di Bello ha arbitrato i sardi già tre volte in questo campionato, due nel 2025: Cagliari-Como 1-1, Monza-Cagliari 1-2 e Cagliari-Parma 2-1.

Il bilancio con l’Inter, che ha diretto 14 volte, è di 10 vittorie e 4 pareggi per i neroazzurri.

I guardalinee designati per la sfida del Meazza sono Berti e Cecconi, quarto uomo Perenzoni, Var Chiffi, Avar Paterna.

Questi gli arbitri designati per la 32esima giornata.

Udinese-Milan (venerdì h. 20.45) – Sacchi

Venezia-Monza (sabato h. 15) – Maresca

Inter-Cagliari (sabato h. 18) – Di Bello

Juventus-Lecce (sabato h. 20.45) – Zufferli

Atalanta-Bologna (domenica h. 12.30) – Mariani

Fiorentina-Parma (domenica h. 15) – Manganiello

Verona-Genoa (domenica h. 15) – Marchetti

Como-Torino (domenica h. 18) – Marcenaro

Lazio-Roma (domenica h. 20.45) – Sozza

Napoli-Empoli (lunedì h. 20.45) – Fabbri

