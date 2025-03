La stagione di Paulo Dybala è finita domenica in Roma-Cagliari. Dopo l’infortunio a seguito di una giocata, neanche dieci minuti dopo il suo ingresso in campo, l’attaccante è costretto a sottoporsi – nei prossimi giorni – a un intervento chirurgico per una lesione del tendine semitendinoso sinistro.

Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che l’operazione fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio. Da valutare i tempi di recupero, che non saranno comunque brevissimi: Dybala potrà rientrare soltanto nella prossima stagione. Il calciatore sta valutando con i Friedkin dove svolgere l'intervento: la decisione è arrivata dopo gli ulteriori accertamenti svolti nelle ultime ore, che hanno evidenziato come la terapia conservativa non avrebbe garantito la stessa efficacia di un'operazione.

«A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!», il messaggio della Roma per Dybala. Con lo stesso giocatore che, tramite Instagram, ha aggiunto: «Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale, che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo! Forza Roma e Vamos Argentina!»

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata