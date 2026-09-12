«E tu chiamale, se vuoi, emozioni». Il Cagliari calcio dà così il bentornato a Yael Trepy, che oggi a Bergamo assisterà dalla tribuna alla partita dei suoi compagni contro l’Atalanta. 

L’incubo per il giovane attaccante rossoblù sembra davvero finito: dopo il rischio di annegamento in piscina dello scorso 16 agosto, che lo aveva portato in Rianimazione, oggi i medici hanno dato il via libera alla ripresa dell’attività sportiva che potrebbe riportare Trepy in campo

«Bentornato Yael», scrive il club. Il francese è andato sotto la curva dei tifosi sardi per un saluto. 

(Unioneonline)

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