Il saluto di Trepy ai tifosi sardi a Bergamo: l’incubo è davvero finitoL’attaccante francese sarà in tribuna per assistere al match contro l’Atalanta
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«E tu chiamale, se vuoi, emozioni». Il Cagliari calcio dà così il bentornato a Yael Trepy, che oggi a Bergamo assisterà dalla tribuna alla partita dei suoi compagni contro l’Atalanta.
L’incubo per il giovane attaccante rossoblù sembra davvero finito: dopo il rischio di annegamento in piscina dello scorso 16 agosto, che lo aveva portato in Rianimazione, oggi i medici hanno dato il via libera alla ripresa dell’attività sportiva che potrebbe riportare Trepy in campo.
«Bentornato Yael», scrive il club. Il francese è andato sotto la curva dei tifosi sardi per un saluto.
(Unioneonline)