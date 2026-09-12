Non c’è (ancora) Yerry Mina nell’undici del Cagliari che si opporrà all’Atalanta stasera alle 20.45. Il difensore colombiano è reduce da un affaticamento, che aveva frenato il suo ingresso in condizione dopo i Mondiali, ora è pienamente recuperato e torna a disposizione di Fabio Pisacane ma alla fine il tecnico va sullo stesso undici visto contro Parma, Inter e Lecce. Questo vuol dire che Juan Rodríguez (ha avuto le placche in settimana) e Alessandro Deiola restano i due centrali di difesa, con Adam Obert e Zé Pedro ai lati come terzini.

Nella sfida degli ex manca chi è passato in estate dal Cagliari all’Atalanta, ossia Gianluca Gaetano fuori per squalifica dopo l’espulsione a partita finita sabato scorso contro la Roma. Ci saranno invece – lato rossoblù – Michel Adopo e soprattutto Daniel Maldini, grande protagonista lunedì scorso con il gol da tre punti contro il Lecce. A completare la formazione il terzetto di centrocampo Romano-Winks-Fazzini e Paul Mendy (doppietta nell’ultimo precedente) di punta, con ovviamente Elia Caprile in porta.

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari: arbitra Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, calcio d’inizio alle 20.45. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live, su Radiolina la radiocronaca in diretta dalla New Balance Arena con pre e post partita.

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kossounou, Kolašinac; Samardžić, Kessié, Éderson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe.

In panchina: Pompei, Sportiello, Pašalić, Raspadori, Kristensen, Obrić, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta, Krstović, Elmas.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy.

In panchina: Sherri, Radunović, Kevin Carlos, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Mina, Liteta, Sugawara, Akarakiri, Sulev, Sugamele, Fadera, Massolin.

Allenatore: Fabio Pisacane.

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