Il Cagliari Calcio riavvia le proprie relazioni in Cina, e nello specifico nella Contea di Xiapu, nella regione del Fujian, con una partnership che aveva gettato basi già nel 2019 e che abbraccia l’ambito calcistico e quelli culturali ed economici.

Già effettuati una serie di incontri nelle strutture adibite all’attività sportiva della scuola di Xiapu, dove lo scorso 15 agosto si è tenuta la cerimonia inaugurale del programma dell’attività calcistica estiva, organizzato dal Club rossoblù in favore dei giovani calciatori e calciatrici locali e dei loro istruttori. Presenti il Responsabile Partnership Matteo Sechi e il Responsabile della Cagliari Football Academy Mattia Belfiori.

Al centro delle due settimane di camp che si concluderanno il 30 agosto c’è l’attività dei tecnici del Cagliari in Cina che, lavorando a stretto contatto con i colleghi locali su gruppi di giovani atlete ed atleti, stanno trasferendo tutte le migliori competenze per stimolare la crescita calcistica e metodologica sul territorio. Obiettivo creare un ponte tra la Sardegna, la regione del Fujian e la contea di Xiapu con molteplici attività di carattere sportivo, culturale e commerciale.

Da ricordare come, dopo l’avvio della relazione nel 2019, la pandemia di Covid-19 aveva rafforzato il legame di amicizia tra le due comunità che, anche grazie al lavoro della “Fondazione Carlo Enrico Giulini”, aveva portato alla donazione da parte della città cinese di oltre 150mila mascherine e prodotti medico-sanitari messi a disposizione dell’Ats Sardegna e del Comune di Cagliari, e di enti no-profit del territorio.

«Inizia un nuovo capitolo nella collaborazione tra il Cagliari Calcio e la contea di Xiapu nel Fujian», le parole di Stefano Melis, Direttore Generale del Cagliari Calcio. «Nel corso degli anni, la nostra partnership è cresciuta, basata sul rispetto reciproco e su una passione condivisa per lo sviluppo del calcio giovanile. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al governo di Xiapu e a tutti i nostri partner locali, come Sino-Italy e il WTC Pescara, per il loro costante supporto. Non abbiamo mai dimenticato il gesto straordinario che la comunità di Xiapu ha compiuto durante la pandemia per supportare le nostre strutture mediche in Sardegna. La dedizione che abbiamo riscontrato a Xiapu ci ha permesso di continuare a costruire questo prezioso ponte tra le nostre terre. Negli ultimi anni, abbiamo compiuto progressi significativi nei nostri programmi giovanili, e il lancio dei Cagliari XPlay Training Camps rappresenta molto più di una semplice iniziativa calcistica. È un simbolo del nostro crescente impegno a coltivare giovani talenti, unire culture e creare opportunità per la prossima generazione di calciatori a livello internazionale. Non vediamo l’ora di ospitare una delegazione del governo locale qui a Cagliari nel prossimo futuro, per approfondire le tante opportunità della partnership e crescere insieme».

Ye Xiaoshun, membro del Comitato Permanente del Partito della Contea di Xiapu e del gruppo di partito del Governo della Contea, ha sottolineato come «l’organizzazione dei camp e di tutte le attività previste nel progetto forniranno ai giovani calciatori un bagaglio sempre più nutrito e uno spazio molto consistente per l’apprendimento e la crescita, dando al territorio una visione internazionale. Iniziative come questa, che coinvolgono tanti stakeholders, garantiscono cooperazione in settori cruciali al fine di uno sviluppo globale».

Per la ripartenza del programma è arrivato anche il sostegno del Console Generale d’Italia a Canton, Valerio De Parolis.

