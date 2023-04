Altra giornata campale in Serie B con un concentrato pazzesco di scontri diretti che possono sparigliare le carte in classifica sul più bello. Quasi un assist del calendario per il Cagliari, in campo al Tardini a partire dalle 14 contro il Parma (che ha gli stessi 48 punti).

In un colpo solo, la squadra di Ranieri - reduce da dieci risultati utili consecutivi - può blindare i playoff, staccare una delle antagoniste più insidiose e accorciare le distanze da quarto e terzo posto (il Südtirol sarà impegnato alla stessa ora in casa della capolista Frosinone, il Bari è atteso domani a Pisa).

Sarà Falco a sostituire l’infortunato Mancosu sulla trequarti mentre Prelec ha vinto il ballottaggio con Luvumbo in attacco. Dentro anche Deiola al posto di Lella a centrocampo. Gli undici rossoblù al via saranno pertanto Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Azzi, Nandez, Makoumbou, Deiola, Falco, Prelec e Lapadula.

Occasione irripetibile anche per la formazione emiliana che si è rimessa in carreggiata dopo un periodo di sbandamento e vuole chiudere il più in alto possibile la “regular season”. A sua volta Pecchia ha scelto di giocarsela con Buffon, Delprato, Balogh, Cobbaut, Ansaldi, Bernabè, Estevez, Juric, Zanimacchia, Vazquez e Benedyczak. Arbitra per la prima volta i rossoblù Gariglio di Pinerolo.

