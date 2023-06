Notte di festeggiamenti e lacrime, quelle vere, per il ritorno del Cagliari in Serie A dopo un solo anno e un finale pazzesco, una rete in pieno recupero al 94’ contro il Bari che ha gelato i 58mila spettatori al San Nicola e stravolto un destino che sembrava segnato dopo l'1-1 di quattro giorni fa alla Domus.

Claudio Ranieri, Leonardo Pavoletti e gli altri eroi hanno regalato un sogno a tutta la Sardegna, che è esplosa di entusiasmo.

E ieri notte alle 4 la gratitudine si è fatta sentire, con i tifosi che attendevano i loro beniamini in aeroporto accogliendoli con striscioni e cori: “Serie A! Serie A! Serie A!”. Un boato ha salutato l’arrivo di Pavoletti.

Grandissima l’emozione per i 4.500 della Fiera, davanti al maxischermo allestito dal Comune, passati dalla possibile delusione alla gioia incontenibile in una frazione di secondo. Dopo la zampata di Pavoletti non si è capito più nulla tra abbracci, mulinelli di sciarpe, bicchieri di birra che volavano in aria.

La festa si è estesa a tutta l’Isola, e non solo, per l'ennesimo capolavoro di Re Claudio II.

