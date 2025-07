Per il Cagliari la nuova stagione comincia oggi, con diverse novità e a poco più di un mese dall’esordio ufficiale in Coppa Italia. Alle 19 il raduno al Crai Sport Center di Assemini, dove i rossoblù svolgeranno i primi giorni di test e visite mediche. Ad attendere la squadra ci sarà Fabio Pisacane, il nuovo allenatore che dopo un biennio più che positivo in Primavera è stato promosso in prima squadra, al suo debutto in panchina in Serie A dopo gli anni da giocatore sempre con la maglia del Cagliari.

In ventotto saranno presenti oggi, con il ventinovesimo (Yerry Mina) che raggiungerà la squadra direttamente in ritiro a Ponte di Legno. In Lombardia il Cagliari si trasferirà domenica, con gli allenamenti a Temù fino al prossimo 22 luglio. Fra i convocati diversi giocatori già avuti da Pisacane come i rientri dai prestiti Nicolò Cavuoti (ex Feralpisalò e Olbia, testato dal nuovo tecnico un mese fa al torneo The Soccer Tournament negli Stati Uniti) e Riyad Idrissi (reduce da una stagione al Modena in Serie B), più gli ex Primavera Nicola Pintus e Alessandro Vinciguerra e i 2006 Joseph Liteta, Ivan Sulev e Yael Trepy che faranno ancora parte dell'Under-20. Torna anche Davide Veroli dopo due anni tra Catanzaro e Sampdoria (Pisacane lo aveva conosciuto nel 2023).

A breve si aggregherà anche il primo nuovo acquisto, Gennaro Borrelli, che svolge oggi le visite mediche prima di firmare un contratto quadriennale (da svincolato, libero dopo il fallimento del Brescia). E non è escluso che si aggiungano ulteriori novità nel frattempo, oltre alla cessione del portiere Alen Sherri che non è tra i convocati e va al Frosinone.

Per vedere in campo il Cagliari bisognerà attendere sabato 19, alle ore 17, quando la prima amichevole sarà a Temù contro l'Ospitaletto Franciacorta, formazione reduce da due promozioni consecutive e che giocherà nella nuova Serie C. Poi l'asticella si alza: mercoledì 23 alle 19.30 appuntamento a Linz contro il Galatasaray, campione di Turchia in carica e che in questi giorni sta chiudendo l'acquisto a titolo definitivo (dopo averlo avuto in prestito l'anno scorso) di Victor Osimhen dal Napoli per 75 milioni. Quindi la sfida in casa dell'Hannover, club di 2. Bundesliga tedesca, sabato 26 alle 14 e infine l'attesissimo primo appuntamento col Trofeo Gigi Riva, sabato 2 agosto alle 20.30 all'Unipol Domus contro il Saint-Étienne.

Dopo aver svelato la nuova squadra al proprio pubblico, il Cagliari si sposterà in Spagna per un doppio test nello stesso giorno e contro lo stesso avversario, a Santander col Racing (ore 10.30 e 19). Sarà l'ultimo passaggio prima dell'esordio ufficiale, sabato 16 agosto alle 20.45 in casa contro la vincente del turno preliminare Virtus Entella-Ternana (sabato 9 ore 20.30). Da lì si farà sul serio, come prova generale della Serie A: prima di campionato domenica 24 alle 18.30 sempre alla Domus, con la Fiorentina.

© Riproduzione riservata