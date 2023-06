Il Cagliari torna in Serie A! Un gol di Pavoletti al 94' sbanca Bari e riporta i rossoblù nel massimo campionato.

Dopo l'allenamento del mattino, Ranieri decide di lasciar fuori Mancosu (in panchina) e Nandez (out per una lesione alla coscia sinistra), puntando su un 4-4-2 dove torna la coppia Dossena-Obert nel cuore della difesa e il barese Lella esterno di centrocampo. Il Cagliari prende subito il possesso del gioco e, dopo 8', fa venire i brividi ai 60.000 del San Nicola con un colpo di testa di Dossena deviato da Caprile sui piedi di Deiola, che da posizione defilata sfiora il palo. Al 20' spunto di Luvumbo e conclusione dal limite disinnescata ancora dal portiere barese. I padroni di casa si vedono solo con un duetto Cheddira-Benedetti che non crea problemi a Radunovic. Ben più pericoloso il Cagliari. Al 28' cross di Luvumbo e Maita, per anticipare Di Pardo, scheggia la traversa della sua porta. Sull'angolo successivo, ancora Caprile interviene sul colpo di testa di Deiola. Ma il miracolo il portiere al 38', quando con la punta delle dita salva sul colpo di testa a botta sicura di Di Pardo. E' l'ultima emozione del primo tempo che si chiude senza recupero sullo 0-0.

La ripresa inizia con un guizzo del neoentrato Ricci, la cui conclusione termina sull'esterno della rete. C'è più equilibrio, col Bari che prova ad alzare il baricentro e a salire è soprattutto la tensione. Il Cagliari ci prova con Makoumbou dalla distanza, ancora Caprile si salva. Ranieri butta dentro Mancosu e Prelec, ma al 30' è ancora Dossena è il rossoblù più pericoloso, ma il portiere barese ci arriva in tuffo. Nel finale, dentro anche Barreca e Viola, ma sono i padroni di casa a sfiorare il gol con un diagonale di Folorunsho che centra il palo interno. Tocca anche a Pavoletti e proprio il capitano, al 49', sbuca su un cross di Zappa e realizza. Gli ultimi minuti sono ad altissima tensione, Radunovic sbaglia un'uscita ma Obert salva sul tentativo di Folorunsho. E' finita così, con le lacrime di gioia di Ranieri e i rossoblù e la disperazione dei baresi. Il Cagliari è in Serie A!

