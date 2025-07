Stessa spiaggia, stesso mare. Nuova sfida. Nasce ufficialmente il Cagliari di Fabio Pisacane che ha rotto il ghiaccio al “Crai Sport Center” di Assemini in attesa del ritiro vero e proprio che si svolgerà a Ponte di Legno, in Lombardia, da domenica sino al 22 luglio.

La squadra si è, dunque, radunata dopo quasi un mese e mezzo di vacanza. Questi tre giorni nell’Isola, prima della partenza, serviranno più che altro per completare le visite mediche e i test atletici propedeutici al lavoro che verrà poi svolto al fresco dell’Alta Val Camonica. Ventotto in tutto i convocati ai quali si aggiungerà l’ex attaccante del Brescia Borrelli. Si aggregherà alla comitiva direttamente a Ponte di Legno, invece, Mina.

Il primo a presentarsi ad Asseminello è stato Prati alle 17.05, poi via via tutti gli altri alla spicciolata, tutti dentro per le 19 e per la cena. Il pernottamento non è obbligatorio, l’appuntamento è per domani mattina, sempre ad Asseminello.

A guidare il gruppo il capitano Pavoletti, che si appresta a cominciare la nona e ultima stagione con la maglia rossoblù. Nona anche per il suo vice Deiola, intervallata, in questo caso, dalle esperienze con Spezia, Parma, Lecce e ancora Spezia.

Sotto i riflettori, chiaramente, Caprile, Adopo e Piccoli, appena riscattati per 24 milioni. Ma anche Gaetano e Prati, trascurati dal precedente allenatore, Davide Nicola, e al centro del progetto, invece, di Pisacane. Sotto osservazione poi i due gioiellini in uscita dalla Primavera, Pintus e Vinciguerra.

