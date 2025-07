Non è ancora tempo di pallone, ma qualcosa si muove. Il Cagliari edizione 2025-2026 ha cominciato a scaldare i motori con i primi test atletici. Nessun allenamento vero e proprio, per ora: solo balzi, corsette sul tapis roulant e test di forza nei centri fitness di Sestu.

Un passaggio obbligato in vista del ritiro estivo, che prenderà ufficialmente il via domenica a Ponte di Legno, in Lombardia.

Tra i volti nuovi subito al lavoro c’è Gennaro Borrelli, attaccante reduce dalla stagione al Brescia, pronto a mettersi in gioco in rossoblù.

Il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Un investimento a lungo termine che testimonia la fiducia del club nel suo potenziale.

Intanto, domani il gruppo si sposterà ad Assemini, quartier generale rossoblù, prima di salire sul pullman domenica per il ritiro tra le montagne.

(Unioneonline/Fr.Me.)

