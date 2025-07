Le visite mediche svolte in mattinata, poi l’arrivo a Cagliari in tempo utile per il raduno al Crai Sport Center di Assemini. Primo giorno da rossoblù per Gennaro Borrelli, il nuovo centravanti per Fabio Pisacane che è atterrato alle 18.30 all’aeroporto di Elmas, con un volo proveniente da Roma Fiumicino.

«Sono felicissimo», le prime parole appena atterrato, accolto da alcuni tifosi che gli hanno subito regalato una sciarpa rossoblù. «Voglio sfruttare al meglio l’opportunità che mi è stata concessa e non vedo l’ora di cominciare. Ringrazio il mister e il presidente che mi hanno voluto fortemente, così come il direttore Angelozzi che conoscevo già».

Borrelli arriva da svincolato: era tesserato fino allo scorso 30 giugno col Brescia di Massimo Cellino, che non si è iscritto e ha quindi perso tutti i giocatori. Col Cagliari firma un contratto quadriennale e diventa ufficialmente il primo volto nuovo di questa sessione estiva di calciomercato, dopo che la società ha esercitato i riscatti di Michel Adopo, Elia Caprile e Roberto Piccoli.

In questi giorni, Borrelli con tutta la squadra svolgerà i test e le visite mediche ad Assemini. Poi domenica il trasferimento a Ponte di Legno, per il ritiro precampionato che durerà fino al 22 luglio. L’attaccante ritrova il direttore sportivo Guido Angelozzi, che lo aveva portato a Frosinone nel 2022: coi giallazzurri 25 presenze e 6 gol fra Serie A (una partita il 19 agosto 2023 contro il Napoli), B e Coppa Italia.

