La Torres comunica il tesseramento di Alberto Lunghi. È il quinto volto nuovo della squadra.

Trequartista, classe 2003, Longhi ha indossato nelle ultime tre stagioni vestito la maglia dell’Arzignano Valchiampo con cui ha disputato tre campionati da assoluto protagonista nel Girone A di Serie C. Nel campionato 2024-2025 ha accumulato 29 presenze con 5 reti. L'ultima, quella contro la Feralpisalò, è stata realizzata con una conclusione da quasi 60 metri che gli è valsa il Premio "Mario Fiacco" della Lega Pro quale miglior gol del campionato.

Prodotto del settore giovanile del Perugia, vanta esperienze in Serie C anche con l’Aquila 1902 Montevarchi. Tre estati fa l'approdo in Veneto e dopo la prima eccellente stagione a soli 19 anni (23 presenze, 3 gol e 2 assist) la conferma con un biennale.

