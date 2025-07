Al via la nuova stagione del Cagliari: i rossoblù di mister Fabio Pisacane si raduneranno domani, giovedì 10 luglio, al CRAI Sport Center di Assemini. L’appuntamento è alle 19.

Ritrovo poi l’indomani per visite mediche e i primi test biomeccanici e atletici, che proseguiranno anche nella giornata di sabato 12. I primi giorni nell’Isola saranno così propedeutici all’inizio della vera e propria preparazione precampionato estiva, che quest’anno comincerà tra le montagne del comprensorio Pontedilegno-Tonale, in Lombardia.

Ventinove i calciatori convocati, tra cui il classe 2006 in forza alla Primavera Joseph Liteta, Ivan Sulev e Yael Trepy. Yerry Mina si unirà al gruppo direttamente nella prima settimana di ritiro a Ponte di Legno.

LA LISTA:

Domenica 13 luglio i rossoblù partiranno invece al mattino alla volta dell’Alta Val Camonica: la squadra alloggerà al “Blu Hotel Acquaseria” e sarà in campo già nel pomeriggio (ore 17.30) per il primo allenamento nell’impianto comunale di Temù. Previste doppie sedute di lavoro quotidiane (ad eccezione di mercoledì 16, quando il gruppo si allenerà solo al mattino, e domenica 20, unica giornata di riposo) con inizio alle 10 e alle 17.30. Giovedì 17, al pomeriggio, ci sarà un allenamento congiunto con una rappresentativa locale.

I tifosi avranno la possibilità di assistere a tutte le sessioni di allenamento e non solo: venerdì 18, nella centrale piazza XXVII Settembre di Ponte di Legno, è previsto l’incontro con la squadra, una festa tutta a tinte rossoblù.

Sabato 19 (ore 17) si terrà la prima amichevole: l’avversario sarà l’Ospitaletto Franciacorta, neo promossa in Serie C. Mercoledì 23 il gruppo lascerà Ponte di Legno per giocare in serata a Linz, in Austria, il primo test internazionale contro i campioni di Turchia del Galatasaray.

