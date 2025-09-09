Un difensore in più e uno in meno per il Cagliari, nel secondo allenamento di questa settimana al Crai Sport Center di Assemini. Stamattina Fabio Pisacane ha riavuto in gruppo Adam Obert, che ha concluso domenica i suoi impegni con la Slovacchia, ma ha tenuto a riposo precauzionale Gabriele Zappa. Il numero 28 ha riportato una contusione alla coscia sinistra: un problema fisico che dovrà essere monitorato in questi giorni, per capire se potrà essere regolarmente a disposizione col Parma sabato alle 15 all’Unipol Domus.

Per i nazionali le partite si concluderanno oggi. Alle 18.15 Riyad Idrissi e Marco Palestra con l’Italia Under-21 a Bitola contro la Macedonia del Nord, alle 19 Semih Kılıçsoy con la Turchia Under-21 contro la Croazia. Poi tocca a Zito Luvumbo, alle 21 in Angola-Mauritius, e chiude Yerry Mina all’1.30 di stanotte in Venezuela-Colombia. Quest’ultimo – da giovedì notte già qualificato ai Mondiali – dovrebbe rientrare a disposizione solo venerdì, alla vigilia di Cagliari-Parma, mentre gli altri sono attesi giovedì.

Seduta di oggi per il Cagliari iniziata in palestra, con degli esercizi sullo sviluppo della forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo: esercitazioni sul 3 contro 2 e lavori tattici. Per finire una sessione di conclusioni a rete. In gruppo anche il difensore Nicola Pintus, mentre hanno lavorato a parte gli infortunati Leonardo Pavoletti e Boris Radunović. Domani allenamento mattutino.

© Riproduzione riservata