Non è sceso in campo, ma ha esultato lo stesso. Yerry Mina ha festeggiato dalla panchina per la qualificazione della Colombia ai Mondiali del prossimo anno: il difensore del Cagliari, nella notte italiana, ha vinto 3-0 contro la Bolivia e tagliato il traguardo dell’accesso alla fase finale. In gol James Rodríguez al 31’, Jhon Córdoba al 74’ e l’ex Pescara Juan Fernando Quintero all’83’.

I Cafeteros tornano così ai Mondiali dopo aver saltato l’edizione 2022, con grandi festeggiamenti al fischio finale e negli spogliatoi che hanno visto tra i protagonisti lo stesso Mina, ripreso mentre balla coi compagni. Con la Colombia, dal girone sudamericano, si sono qualificate anche Uruguay e Paraguay (assieme ad Argentina, Brasile ed Ecuador già sicure da prima dell’estate) mentre Venezuela e Bolivia si giocheranno nella notte fra martedì e mercoledì – quando andrà in scena l’ultima giornata – il posto per gli spareggi.

È andata bene anche per un altro dei sette giocatori del Cagliari convocati dalle nazionali, Adam Obert. Pure lui senza giocare, come Mina, ha gioito per il grande 2-0 della Slovacchia contro la Germania che ha aperto il suo girone di qualificazione: in gol due vecchie conoscenze della Serie A, Dávid Hancko al 42’ e Dávid Strelec al 55’, per un successo di lusso arrivato grazie a una grande prestazione e che ha fatto infuriare il ct tedesco Julian Nagelsmann per la «poca qualità» mostrata dai suoi.

L’unico rossoblù in campo nelle prime partite è stato Zito Luvumbo, che però è anche l’unico sconfitto. Un tempo, il primo, nello 0-1 in casa dell’Angola contro la Libia prima di essere sostituito: la sua nazionale è ora molto lontana dal sogno di andare ai Mondiali. Oggi – oltre all’amichevole del Cagliari a Buddusò alle 16 – dei nazionali in programma le partite di Riyad Idrissi e Marco Palestra (Italia Under-21 contro Montenegro alle 18.15 a La Spezia), mentre Joseph Liteta con lo Zambia giocherà lunedì contro il Marocco e Semih Kılıçsoy martedì con la Turchia Under-21 contro la Croazia.

© Riproduzione riservata