La sosta per le nazionali significa che per rivedere il Cagliari in campo bisognerà aspettare un'altra settimana, con la ripresa della Serie A sabato 13 alle ore 15 con la partita casalinga contro il Parma. Da venerdì alle 16 al via la vendita libera dei biglietti, che sarà preceduta da una prima fase (dalle 10 di domani alle 9.59 di venerdì) solo per i possessori della membership "Islanders".

I biglietti saranno in vendita online su Ticket One (l'unico canale per la prelazione), nelle ricevitorie autorizzate e al Ticket Service di piazza Unione Sarda a Cagliari. Quest'ultimo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9.30 alle 13. Il servizio di vendita dei biglietti rimarrà attivo durante tutta la stagione, con la possibilità di acquistare anche biglietti per i settori riservati ai tifosi diversamente abili (Distinti e Curva Sud).

Come prezzi (ai quali vanno aggiunti 2 euro di prevendita su tutti i canali di vendita) i biglietti per Cagliari-Parma costano 25 euro nelle curve, 60 euro in Distinti, 90 euro in Tribuna Blu e 120 euro in Tribuna Rossa. Ridotto per donne, Under 18 e Over 65 a 40 euro in Distinti, 60 euro in Tribuna Blu e 80 euro in Tribuna Rossa. Nessuna limitazione per il settore ospiti, al costo di 25 euro e acquistabile dalle 16 di venerdì 5 alle 19 di venerdì 12.

Il giorno della gara i cambi supporto e cambi utilizzatore possono essere effettuati entro e non oltre 4 ore prima l’inizio della partita. Da segnalare come, rispetto alla scorsa stagione, sono di nuovo disponibili in vendita libera i biglietti nelle curve. Venerdì i rossoblù saranno impegnati in amichevole a Buddusò.

