Primo test e primi gol dopo una settimana di lavoro per il Cagliari che si aggiudica la partitella in famiglia al Crai Sport Center di Assemini contro la Primavera con il punteggio di 12-1.

Tra i protagonisti, Felici, Kingstone e Romano, tutti autori di una doppietta, ma anche Di Paolo, rientrato dal prestito al Siracusa e protagonista, a sua volta, con un gol, due assist e un incrocio dei pali. Prima rete in rossoblù anche per Fazzini, in campo pure gli altri nuovi acquisti Winks e Akarakiri.

La sequenza dei gol: al 22’ il vantaggio di Di Paolo, al 37’ il raddoppio di Felici, al 41’ il gol della Primavera con Cardu, al 44’ la doppietta di Felici, al 48’ il poker firmato da Mendy; nella ripresa, al 5’ Fazzini, tra il 7’ e il 14’ Kingstone, al 33’ Cavuoti, al 36’ Esposito, al 39’ Romano, al 41’ Prati, al 50’ chiude Romano.

Nel primo tempo, il Cagliari ha rotto il ghiaccio con Caprile, Zé Pedro, Deiola, Rodriguéz, Obert, Adopo, Winks, Akarakiri, Di Paolo, Mendy e Felici, schierati attraverso il 4-3-3. Stesso modulo nella ripresa, con Sherri, Zappa, Pintus, Wieteska, Grandu, Romano, Prati, Fazzini, Albarracín, Kingstone ed Esposito. A bordo campo, tra gli altri, il vice presidente Fiori.

Tra i marcatori, dunque, Mendy, uno dei più attesi quest’anno dopo l’exploit nel finale dello scorso campionato. «Questa è una stagione importante per me, sto lavorando tanto con i compagni e con il mister. Spero di aiutare la squadra e, soprattutto, voglio fare tanti gol» ha detto a fine test il 19enne attaccante senegalese.

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