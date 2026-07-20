Il mondo del calcio in lutto per la morte di Kevin Keegan. L'ex giocatore, stella del Liverpool e della nazionale inglese – di cui è stato anche allenatore -, è morto all'età di 75 anni dopo aver combattuto per lungo tempo contro il cancro.

«È con immensa tristezza che annunciamo che Kevin Keegan è venuto a mancare all'età di 75 anni», si legge in un comunicato diffuso dalla famiglia dell'ex attaccante dei Reds e dell'Amburgo, che vinse il Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979.

(Unioneonline)

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