LA DIRETTA

Primo tempo supplementare. La Spagna ancora avanti.

95’ gol annullato alla Spagna: Merino fa fallo su Otamendi, nel frattempo Nico Williams segna ma l’arbitro aveva fermato il gioco.

Cronaca dei tempi regolamentari

Nel primo tempo molto meglio la Spagna che riesce a tenere il possesso palla e il pallino del gioco. Ritmo della gara non troppo alto anche a causa del gran caldo di New York. La prima occasione della partita è, dopo appena quattro minuti, per Lamine Yamal ma il suo sinistro dall’interno dell’area viene neutralizzato da Dibu Martinez. Al 39esimo sempre Spagna, tiro dal limite di Oyarzabal dopo una buona azione della roja ma non riesce a impensierire l’estremo difensore argentino. L’Argentina si vede poco, Messi anche meno.

La seconda frazione di gioco inizia com’era finita la prima: Spagna in avanti e Albiceleste a difendere. Gli spagnoli cercano il fraseggio e i pericoli si fanno più frequenti. Al 64’ ci prova Dani Olmo, tiro dal limite dopo un’azione insistita. Martinez non trattiene il tiro centrale ed è angolo. Due minuti dopo ci prova Ferran di testa su cross dalla destra di Yamal: parata.

Si gioca in una metà campo, quella argentina. La Spagna ha il controllo ma non incide. Al 90esimo il match ha un sussulto, l’Argentina si vede dalle parti di Simòn, ma poi sul capovolgimento di fronte rischia con un tiro da fuori area di Nico Williams.

Durissimo intervento di Enzo Fernandez su Cubarsì, secondo giallo ed espulsione: Argentina in dieci. Al 94esimo Martinez vola all’incrocio dei pali e nega il gol su punizione a Yamal portando tutti ai tempi supplementari.

© Riproduzione riservata