Alta cucina, solidarietà e spettacolo si incontrano per trasformare un momento di convivialità in un aiuto concreto per i bambini sardi che non possono accedere a cure mediche e farmaci a causa di ristrettezze economiche. Venerdì 24 luglio, allo Yacht Club Porto Rotondo, con inizio alle 21, la Fondazione Francesca Rava organizza “Una serata magica dai profumi d’Oriente”, evento benefico il cui ricavato sarà devoluto al progetto In Farmacia per i Bambini, l’iniziativa nazionale della Fondazione dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dei minori e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l‘infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria destinati ai bambini in povertà sanitaria in Italia, Haiti, Ucraina e a Gaza.

Il programma

Al centro dell’attenzione le originali proposte dello chef stellato Giancarlo Morelli, da sempre al fianco della Fondazione, artefice di una cena ispirata ai sapori del Marocco. Il programma sarà arricchito dalla sfilata delle creazioni dello stilista Paolo Isoni e da uno spettacolo di danza del ventre. Saranno presenti la presidente Mariavittoria Rava, Cristina Puligheddu, ambasciatrice della Fondazione in Sardegna, insieme a numerosi sostenitori, amici e testimonial che condividono l’impegno a favore dei bambini più vulnerabili. “In Farmacia per i Bambini - dichiara Mariavittoria Rava - nasce per garantire il diritto alla salute a tutti i bambini. Ringrazio di cuore lo chef Giancarlo Morelli, Cristina Puligheddu, gli sponsor e tutti coloro che, partecipando a questa serata, sceglieranno di essere al fianco dei minori più fragili e di sostenere una rete di solidarietà che, anche in Sardegna, cresce anno dopo anno”.

Gli slanci

All’iniziativa, giunta alla XIV edizione, aderiscono oltre 3000 farmacie in tutta Italia. In tredici edizioni sono stati donati oltre 2 milioni di farmaci e prodotti pediatrici in Italia e nel mondo. Anche l’Isola partecipa con grande generosità a questa rete di solidarietà. Nell’edizione 2025 hanno aderito 52 farmacie, che hanno sostenuto 22 enti e comunità del territorio, consentendo la raccolta di 3.550 prodotti destinati ai bambini e alle famiglie in condizione di povertà sanitaria.

Mariavittoria Rava

La storia

Mariavittoria Rava, milanese, aveva deciso di intraprendere la carriera notarile, ma il destino ha scelto per lei una strada diversa. “25 anni fa - spiega - ho perso mia sorella in un incidente d’auto. Era avvocato, offriva consulenze legali gratuite. Ho conosciuto un’organizzazione internazionale, Nuestros Pequeños Hermanos (NPH). Insieme agli amici e ai colleghi di mia sorella abbiamo deciso di aiutare i bambini in difficoltà in sua memoria. Così è nata la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia. L’entusiasmo dei primi giorni è rimasto intatto perché l’amore è più forte della morte”.

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