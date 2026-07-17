Era tutto fatto per la conferma in rossoblù, tanto che nove giorni fa era stato accolto in aeroporto a Elmas dopo le visite mediche, e invece proprio queste ultime impediscono ad Andrea Belotti di proseguire la sua esperienza al Cagliari. Salta il nuovo contratto per l’attaccante, dopo i consulti degli ultimi giorni e in particolare quello di ieri a Lione, con l’ortopedico Bertrand Cottet-Sonnery, sulle condizioni del ginocchio infortunatosi lo scorso anno.

La visita specialistica non è andata bene, motivo per cui i rossoblù hanno rinunciato a mettere di nuovo sotto contratto il Gallo. Che aveva fatto il possibile per ottenere un nuovo accordo con il Cagliari, ma si è dovuto arrendere al consulto medico e deve così rinunciare alla sua seconda stagione in Sardegna, dove aveva anche trascorso le vacanze estive (anche con alcuni suoi ormai ex compagni, come Alessandro Deiola).

L’esperienza di Belotti a Cagliari si chiude quindi con appena otto presenze e due gol, realizzati a Lecce il 19 settembre dello scorso anno. Nella partita seguente, contro l’Inter alla sua terza presenza, lo sfortunatissimo infortunio con la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Era tornato l’11 aprile contro la Cremonese, per i minuti finali, poi altre quattro partite per pochi scampoli. Quella con il Torino, da ex, è stata la sua ultima in rossoblù.

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