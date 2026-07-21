Mentre la Spagna festeggia il titolo di Campione del Mondo, la Nazionale italiana è alla ricerca del commissario tecnico del nuovo corso, che dovrà riportare l'Italia al Mondiale e rilanciare il progetto azzurro.

Nella ricerca sono impegnati il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, appena designati dal neoeletto presidente federale Giovanni Malagò.

Tra i nomi sul tavolo, nelle ultime ore ha guadagnato posizioni Pep Guardiola, complice il viaggio di Maldini e Leonardo a Barcellona, ma gli esperti di Sisal non credono molto nella possibilità di vedere l'ex tecnico del City alla guida dell'Italia: Guardiola arriva da un ingaggio di 24,8 milioni di euro e sembrerebbe orientato a prendersi una pausa dal calcio.

La quota su Guardiola, seppur scesa dal 4,50 di qualche ora fa, è infatti a 3.75. Chi invece nelle ultime ore ha scalato posizioni è Andrea Pirlo, la cui candidatura sembra rispondere al profilo di allenatore giovane e con una visione moderna di gioco: su Sisal.it al momento è lui il favorito a guidare gli azzurri, a 2,00.

L'altro nome gettonatissimo è quello di Roberto Mancini, l'opzione preferita da Malagò, che tornerebbe sulla panchina azzurra dopo la vittoria agli Europei 2021 e la successiva decisione di accettare la ricca offerta dell'Arabia Saudita: l'ipotesi è data a 3,00. Sembrerebbe quindi profilarsi una corsa a due, con Guardiola possibile sorpresa alle spalle dei due favoriti. Più lontani gli altri candidati: Palladino a 7,50, Conte a 12,00 e Pioli a 16,00.

© Riproduzione riservata